В Перми взорвавшийся электросамокат разнёс квартиру и привёл к пожару

В одной из квартир Перми взорвался электросамокат. Ударная волна оказалась настолько мощной, что обрушила стену. К несчастью, дома находился хозяин транспортного средства и он серьёзно пострадал.

Как сообщил Лайфу источник, инцидент произошёл вечером в однокомнатной квартире на 14-м этаже дома на улице Юрша, 82. Отмечается, что вскоре после взрыва в доме сработала пожарная сигнализация и жильцы начали выбегать на улицу. Однако находившийся в квартире мужчина, по всей видимости, пытался справиться с огнём до приезда пожарных. В результате он попал в больницу с ожогами 20% поверхности тела. Региональное МЧС проводит проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.