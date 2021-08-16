В Перми взорвавшийся электросамокат разнёс квартиру и привёл к пожару
Серьёзно пострадал жилец квартиры, который получил 20% ожогов поверхности тела и в итоге оказался в больнице.
Фото © Соцсети
В одной из квартир Перми взорвался электросамокат. Ударная волна оказалась настолько мощной, что обрушила стену. К несчастью, дома находился хозяин транспортного средства и он серьёзно пострадал.
Как сообщил Лайфу источник, инцидент произошёл вечером в однокомнатной квартире на 14-м этаже дома на улице Юрша, 82. Отмечается, что вскоре после взрыва в доме сработала пожарная сигнализация и жильцы начали выбегать на улицу. Однако находившийся в квартире мужчина, по всей видимости, пытался справиться с огнём до приезда пожарных. В результате он попал в больницу с ожогами 20% поверхности тела. Региональное МЧС проводит проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
А ещё Лайф рассказывал об опросе, который показал готовность россиян застраховаться от столкновений с самокатами. Оказалось, что 69% опрошенных жителей страны чувствовали бы себя спокойнее, если бы имели страховку от столкновений. 40% жителей страны готовы заплатить за спокойствие 100–200 рублей в месяц, ещё треть — 200–500 рублей в месяц.
Комментариев: 0