Разбившийся в Узбекистане афганский штурмовик столкнулся в небе с МиГ-29 узбекских ВВС. Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

В сообщении отмечалось, что инцидент произошёл после того, как афганские военные запросили посадку в аэропорту Ханабад в Карши, однако диспетчеры перенаправили их в аэропорт Термез. При этом на сопровождение трёх штурмовиков Embraer 314 вылетели два МиГ-29. В результате один из "мигов" столкнулся с "эмбраером".