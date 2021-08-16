Новая версия: Разбившийся в Узбекистане афганский штурмовик столкнулся в небе с МиГ-29
Катастрофа произошла во время сопровождения афганцев до аэродрома назначения.
Embraer 314 ВВС Афганистана. Фото © Wikipedia
Разбившийся в Узбекистане афганский штурмовик столкнулся в небе с МиГ-29 узбекских ВВС. Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.
В сообщении отмечалось, что инцидент произошёл после того, как афганские военные запросили посадку в аэропорту Ханабад в Карши, однако диспетчеры перенаправили их в аэропорт Термез. При этом на сопровождение трёх штурмовиков Embraer 314 вылетели два МиГ-29. В результате один из "мигов" столкнулся с "эмбраером".
"В ходе наблюдения самолёты Embraer 314 и МИГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолётов приземлились на парашютах", — говорилось в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что разбившийся в Узбекистане самолёт ВВС Афганистана был сбит системой ПВО страны при попытке незаконно пересечь государственную границу. Инцидент произошёл вечером 15 августа. По некоторым данным, двое афганских военнослужащих успели выпрыгнуть из воздушного судна с парашютами.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Вслед за президентом покинуть Афганистан попытались тысячи жителей, устроив давку в аэропорту. Позже воздушная гавань прекратила обслуживание гражданских рейсов.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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