Узбекистан принудительно посадил 22 афганских самолёта и 24 вертолёта
Генпрокуратура республики возбудила целый ряд уголовных дел о нарушениях границы как по воздуху, так и по реке Амударья.
Аэропорт города Термез.
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Генпрокуратура Узбекистана сообщила о массированном незаконном проникновении на территорию страны представителей афганских вооружённых сил. По данным ведомства, 14 и 15 августа воздушную границу республики незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта Афганистана, на борту которых находилось в общей сложности 585 вооружённых военнослужащих из этой страны.
"Все воздушные суда были принудительно посажены в международном аэропорту города Термеза", — говорится в сообщении узбекской прокуратуры в телеграм-канале ведомства.
Ещё 158 граждан Афганистана и военнослужащих этой страны незаконно проникли на территорию Узбекистана по проходящей вдоль границы реке Амударья, информируют власти. По данным фактам Генпрокуратура республики возбудила уголовные дела.
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Напомним, что ранее в понедельник разбившийся в Узбекистане самолёт ВВС Афганистана был сбит системой ПВО страны при попытке незаконно пересечь государственную границу.
Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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