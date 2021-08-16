Узбекистан принудительно посадил 22 афганских самолёта и 24 вертолёта

Генпрокуратура Узбекистана сообщила о массированном незаконном проникновении на территорию страны представителей афганских вооружённых сил. По данным ведомства, 14 и 15 августа воздушную границу республики незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта Афганистана, на борту которых находилось в общей сложности 585 вооружённых военнослужащих из этой страны.

"Все воздушные суда были принудительно посажены в международном аэропорту города Термеза", — говорится в сообщении узбекской прокуратуры в телеграм-канале ведомства.

Ещё 158 граждан Афганистана и военнослужащих этой страны незаконно проникли на территорию Узбекистана по проходящей вдоль границы реке Амударья, информируют власти. По данным фактам Генпрокуратура республики возбудила уголовные дела.

Напомним, что ранее в понедельник разбившийся в Узбекистане самолёт ВВС Афганистана был сбит системой ПВО страны при попытке незаконно пересечь государственную границу.