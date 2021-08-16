Посол РФ в Афганистане изъявил намерение проехаться с талибами по Кабулу
Представители движения согласились и предложили дипломату выбрать "любой маршрут".
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Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил о своём намерении проехать с боевиками движения "Талибан"* по Кабулу, чтобы удостовериться, что в городе безопасно.
"Я хочу с талибами проехаться по городу и своими глазами просто посмотреть и удостовериться, действительно ли спокойно", — сказал Жирнов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Посол РФ добавил, что представители талибов ответили ему согласием и даже предложили выбрать для поездки "любой маршрут".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ранее он объяснил своё решение покинуть страну.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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