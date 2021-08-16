Посол РФ в Афганистане изъявил намерение проехаться с талибами по Кабулу

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил о своём намерении проехать с боевиками движения "Талибан"* по Кабулу, чтобы удостовериться, что в городе безопасно.

"Я хочу с талибами проехаться по городу и своими глазами просто посмотреть и удостовериться, действительно ли спокойно", — сказал Жирнов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Посол РФ добавил, что представители талибов ответили ему согласием и даже предложили выбрать для поездки "любой маршрут".