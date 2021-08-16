Уральский посёлок после аварии на заводе накрыл удушливый туман с запахом серы

Взрыв с последующей утечкой неизвестного химического вещества, по предварительным данным, произошёл в посёлке Рудном на юге Екатеринбурга. Как сообщает местный портал E1, авария произошла на заводе, который расположен около дачных садов. Вскоре после взрыва местность накрыло плотным туманом с запахом серы. По информации "Интерфакса", местных жителей просят не выходить на улицу и закрыть окна.

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Местное МЧС тем временем рапортует, что бояться нечего.

"Для проверки информации на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Свердловской области. После замера проб воздуха предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет", — сообщает Главное управление ведомства по Свердловской области.