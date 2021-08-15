В Сочи прохожие спасли собаку, которая не могла выбраться из реки

Сочинские жители спасли из воды собаку. Видео © Соцсети

Компания молодых людей из Сочи заметила в реке пса, который пытался выбраться из воды, но ему нужна была помощь. Неравнодушные жители достали собаку из реки, как животное там оказалось — осталось неизвестным.

Пёс не мог выбраться из водоёма сам из-за высоких стенок цоколя, и один из спасителей приложил все усилия, чтобы вытащить животное на берег. После спасения пёс запрыгал от радости, благодаря молодых людей за помощь, что очень растрогало очевидцев.