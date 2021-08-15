В Сочи прохожие спасли собаку, которая не могла выбраться из реки
Оказавшись на берегу, животное запрыгало от радости, благодаря молодых людей за помощь.
Сочинские жители спасли из воды собаку. Видео © Соцсети
Компания молодых людей из Сочи заметила в реке пса, который пытался выбраться из воды, но ему нужна была помощь. Неравнодушные жители достали собаку из реки, как животное там оказалось — осталось неизвестным.
Пёс не мог выбраться из водоёма сам из-за высоких стенок цоколя, и один из спасителей приложил все усилия, чтобы вытащить животное на берег. После спасения пёс запрыгал от радости, благодаря молодых людей за помощь, что очень растрогало очевидцев.
Ранее Лайф рассказывал, как сочинские жители в период мощных ливней в округе спасли тонущую собаку. Бедное животное начало уносить течением в море, это увидели очевидцы, которые не побоялись спуститься к бушующей реке, чтобы вытащить четвероногое.
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