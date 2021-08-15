В России четвёртый день подряд фиксируют более 800 смертей от коронавируса
За последние сутки в стране выявлено 21 624 новых случая инфицирования ковидом.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
За минувшие сутки в России зафиксировали 816 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. При этом отмечается, что более 800 смертей в сутки в стране фиксируется уже четвёртый день подряд.
Наибольший суточный прирост зарегистрировали в Москве — 58 пациентов, в Санкт-Петербурге — 43 заражённых, в Краснодарском крае и Иркутской области — по 35.
Ранее стало известно, что в России за последние сутки зафиксировано 21 624 новых случая инфицирования коронавирусом. Причём 8,1% заболевших заразились от людей, у которых не было клинических проявлений болезни. Всего в стране с начала пандемии было зафиксировано 6 600 836 случаев заражения в 85 регионах.
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