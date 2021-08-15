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В России четвёртый день подряд фиксируют более 800 смертей от коронавируса

За последние сутки в стране выявлено 21 624 новых случая инфицирования ковидом.

15 августа, 10:12
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

За минувшие сутки в России зафиксировали 816 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. При этом отмечается, что более 800 смертей в сутки в стране фиксируется уже четвёртый день подряд.

Наибольший суточный прирост зарегистрировали в Москве — 58 пациентов, в Санкт-Петербурге — 43 заражённых, в Краснодарском крае и Иркутской области — по 35.

В Петербурге зафиксировали минимальное число заболевших ковидом с 1 июля

В Петербурге зафиксировали минимальное число заболевших ковидом с 1 июля

Ранее стало известно, что в России за последние сутки зафиксировано 21 624 новых случая инфицирования коронавирусом. Причём 8,1% заболевших заразились от людей, у которых не было клинических проявлений болезни. Всего в стране с начала пандемии было зафиксировано 6 600 836 случаев заражения в 85 регионах.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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