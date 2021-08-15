В России четвёртый день подряд фиксируют более 800 смертей от коронавируса

За минувшие сутки в России зафиксировали 816 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. При этом отмечается, что более 800 смертей в сутки в стране фиксируется уже четвёртый день подряд.

Наибольший суточный прирост зарегистрировали в Москве — 58 пациентов, в Санкт-Петербурге — 43 заражённых, в Краснодарском крае и Иркутской области — по 35.