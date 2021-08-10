В иркутском зоопарке проживает львёнок Фортис, которому пришлось ампутировать заднюю лапу после травмы при рождении. Восстановиться после процедуры ему помогает необычный друг — щенок лабрадора.

Операция, с которой пришлось столкнуться львёнку, спасла ему жизнь. Врачи боялись браться за процедуру, так как воспаление начинало распространяться с лапы на всё тело. Травма требовала срочного вмешательства ветеринара, иначе Фортиса пришлось бы усыпить, но малышу повезло — его врач оказался опытным специалистом и незамедлительно ампутировал лапку. После перенесённой операции малыш пережил стресс, поэтому сотрудники питомника познакомили его с щенком лабрадора Эльзой, которая сразу же стала его лучшим другом.

"Львёнок сейчас привыкает, но Эльза ему в этом очень помогает. Они настолько сдружились с щенком — Эльза в нём души не чает, Фортис без неё вообще не представляет как жить. Он ест вместе с ней, гуляет вместе с ней, спит вместе с ней", — передаёт слова директора зоогалереи Людмилы Ивушкиной РИА ФАН.