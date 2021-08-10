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"Души не чает": Трёхлапый львёнок из иркутского зоопарка подружился с щенком лабрадора

Эльза помогает маленькому хищнику справиться со стрессом после ампутации задней лапы.

10 августа, 11:23
<p>Фото © <a href="https://irkutsk.bezformata.com/listnews/irkutskoy-zoogaleree-vihodili-lvenka/96199234/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Без формата</a></p>

Фото © Без формата

В иркутском зоопарке проживает львёнок Фортис, которому пришлось ампутировать заднюю лапу после травмы при рождении. Восстановиться после процедуры ему помогает необычный друг — щенок лабрадора.

Операция, с которой пришлось столкнуться львёнку, спасла ему жизнь. Врачи боялись браться за процедуру, так как воспаление начинало распространяться с лапы на всё тело. Травма требовала срочного вмешательства ветеринара, иначе Фортиса пришлось бы усыпить, но малышу повезло — его врач оказался опытным специалистом и незамедлительно ампутировал лапку. После перенесённой операции малыш пережил стресс, поэтому сотрудники питомника познакомили его с щенком лабрадора Эльзой, которая сразу же стала его лучшим другом.

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"Львёнок сейчас привыкает, но Эльза ему в этом очень помогает. Они настолько сдружились с щенком — Эльза в нём души не чает, Фортис без неё вообще не представляет как жить. Он ест вместе с ней, гуляет вместе с ней, спит вместе с ней", — передаёт слова директора зоогалереи Людмилы Ивушкиной РИА ФАН.

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Ранее Лайф рассказывал о чудесном спасении крошек-енотов от их собственной мамы, которая решила "постирать" их в поилке и едва не утопила. Сотрудники иркутского зоопарка выходили малышей за полтора месяца, а лучшим другом животных стал плюшевый мишка, с которым крошки не захотели расставаться ни на один день.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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