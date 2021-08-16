Совбез ООН призвал создать в Афганистане новое инклюзивное правительство
Там выступили против перспективы восстановления в Афганистане исламского эмирата, как называлось прошлое государственное образование талибов.
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Совет Безопасности ООН призвал к созданию нового правительства в Афганистане, которое должно включать в себя разные группы населения страны, в том числе женщин. Об этом говорится в распространённом заявлении СБ.
"Члены Совета Безопасности призвали к незамедлительному прекращению любого насилия и образованию путём переговоров нового правительства, которое будет единым, инклюзивным (включающим различные категории граждан, стран, полов и профессий. — Прим. Лайфа) и представительным, что подразумевает полное, равное и значимое участие в нём женщин", — сказано в тексте документа.
В СБ ООН подчеркнули, что конец конфликта в Афганистане может быть достигнут только через политическое урегулирование, которое было бы справедливым, прочным и реалистичным с поддержкой прав человека, в том числе меньшинств, женщин и детей. В заявлении также отмечается необходимость гарантировать, что с территории Афганистана не будет исходить угроза для других государств.
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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Позже в международном аэропорту Кабула заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено. При этом накануне там приземлились четыре военно-транспортных самолёта Вооружённых сил США.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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