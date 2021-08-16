Совбез ООН призвал создать в Афганистане новое инклюзивное правительство

Совет Безопасности ООН призвал к созданию нового правительства в Афганистане, которое должно включать в себя разные группы населения страны, в том числе женщин. Об этом говорится в распространённом заявлении СБ.

"Члены Совета Безопасности призвали к незамедлительному прекращению любого насилия и образованию путём переговоров нового правительства, которое будет единым, инклюзивным (включающим различные категории граждан, стран, полов и профессий. — Прим. Лайфа) и представительным, что подразумевает полное, равное и значимое участие в нём женщин", — сказано в тексте документа.

В СБ ООН подчеркнули, что конец конфликта в Афганистане может быть достигнут только через политическое урегулирование, которое было бы справедливым, прочным и реалистичным с поддержкой прав человека, в том числе меньшинств, женщин и детей. В заявлении также отмечается необходимость гарантировать, что с территории Афганистана не будет исходить угроза для других государств.