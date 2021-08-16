В Башкирии женщина выбросила из окна роддома чужого младенца

В Стерлитамаке 29-летняя женщина выбросила из окна родильного отделения чужого ребёнка, инцидент произошёл в одной из палат на третьем этаже Клинической больницы № 1. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

"От полученных телесных повреждений младенец скончался", — сообщили в ведомстве.

Руководство и сотрудники следственного отдела, криминалисты и полицейские уже выехали на место происшествия. Сотрудники пытаются выяснить причины поступка роженицы. Женщине вскоре изберут меру пресечения.