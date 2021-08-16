В Башкирии женщина выбросила из окна роддома чужого младенца
Против 29-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего ребёнка".
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В Стерлитамаке 29-летняя женщина выбросила из окна родильного отделения чужого ребёнка, инцидент произошёл в одной из палат на третьем этаже Клинической больницы № 1. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
"От полученных телесных повреждений младенец скончался", — сообщили в ведомстве.
Руководство и сотрудники следственного отдела, криминалисты и полицейские уже выехали на место происшествия. Сотрудники пытаются выяснить причины поступка роженицы. Женщине вскоре изберут меру пресечения.
Ранее Лайф сообщал о подобной трагедии, которая случилась в Новой Москве, — там местная жительница выбросила из окна многоэтажки грудного ребёнка. Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, заявительница утверждала, что её подруга выкинула младенца из окна 13-го этажа.
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