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В Башкирии женщина выбросила из окна роддома чужого младенца

Против 29-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего ребёнка".

16 августа, 18:08
<p>Фото © "<a href="https://yandex.ru/maps/org/gkb_1/1115396782/?ll=55.909209,53.616612&z=18" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Яндекс.Карты</a>"</p>

Фото © "Яндекс.Карты"

В Стерлитамаке 29-летняя женщина выбросила из окна родильного отделения чужого ребёнка, инцидент произошёл в одной из палат на третьем этаже Клинической больницы № 1. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

"От полученных телесных повреждений младенец скончался", — сообщили в ведомстве.

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Руководство и сотрудники следственного отдела, криминалисты и полицейские уже выехали на место происшествия. Сотрудники пытаются выяснить причины поступка роженицы. Женщине вскоре изберут меру пресечения.

Ранее Лайф сообщал о подобной трагедии, которая случилась в Новой Москве, — там местная жительница выбросила из окна многоэтажки грудного ребёнка. Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, заявительница утверждала, что её подруга выкинула младенца из окна 13-го этажа.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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