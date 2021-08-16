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На Ямале семья из четырёх человек утонула в реке

Двух погибших женщин и ребёнка нашли без спасательных жилетов, поиски тела мужчины продолжаются.

16 августа, 18:16
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/skyanao?z=photo-130662685_457242091/album-130662685_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по ЯНАО</a></p>

Фото © VK / СУ СКР по ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе вечером 15 августа семья из четырёх человек, среди которых был восьмилетний ребёнок, утонула в реке. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по региону.

По предварительным данным, семья на моторной лодке "Казанка 5м3" возвращалась по реке Тидиби Яха в село Новый Порт, но домой они так и не прибыли. Сотрудники полиции и односельчане организовали поиски, в результате которых были найдены тела двух женщин и малолетнего ребёнка. Отмечается, что на них не было спасательных жилетов. Отца семейства не нашли, его поиски продолжаются. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", говорится в сообщении ведомства.

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Ранее в Нижегородской области во время прогулки на болотоходе утонули два человека. Они пытались переплыть водоём, но транспортное средство перевернулось. Оба погибших совершеннолетние.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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