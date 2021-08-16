На Ямале семья из четырёх человек утонула в реке

В Ямало-Ненецком автономном округе вечером 15 августа семья из четырёх человек, среди которых был восьмилетний ребёнок, утонула в реке. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по региону.

По предварительным данным, семья на моторной лодке "Казанка 5м3" возвращалась по реке Тидиби Яха в село Новый Порт, но домой они так и не прибыли. Сотрудники полиции и односельчане организовали поиски, в результате которых были найдены тела двух женщин и малолетнего ребёнка. Отмечается, что на них не было спасательных жилетов. Отца семейства не нашли, его поиски продолжаются. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", — говорится в сообщении ведомства.