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Байден: Россия и Китай рассчитывали, что США останутся в Афганистане

Глава Белого дома также назвал Москву и Пекин истинными стратегическими соперниками Вашингтона.

16 августа, 20:38

Кадр из видео © YouTube / The White House

Россия и Китай хотели бы, чтобы США продолжали попытки стабилизировать ситуацию в Афганистане, тратя на это большое количество денег. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

"Наши истинные стратегические соперники — Китай и Россия — ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан", — сказал американский лидер в телеобращении по поводу происходящего в исламском государстве.

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Байден считает, что США выполнили свои цели по борьбе с терроризмом в Афганистане

Ранее Байден признался, что Соединённые Штаты были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который наблюдается сейчас.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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