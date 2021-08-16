Байден: Россия и Китай рассчитывали, что США останутся в Афганистане

Россия и Китай хотели бы, чтобы США продолжали попытки стабилизировать ситуацию в Афганистане, тратя на это большое количество денег. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

"Наши истинные стратегические соперники — Китай и Россия — ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан", — сказал американский лидер в телеобращении по поводу происходящего в исламском государстве.