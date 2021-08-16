Байден: Россия и Китай рассчитывали, что США останутся в Афганистане
Глава Белого дома также назвал Москву и Пекин истинными стратегическими соперниками Вашингтона.
Кадр из видео © YouTube / The White House
Россия и Китай хотели бы, чтобы США продолжали попытки стабилизировать ситуацию в Афганистане, тратя на это большое количество денег. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.
"Наши истинные стратегические соперники — Китай и Россия — ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан", — сказал американский лидер в телеобращении по поводу происходящего в исламском государстве.
Ранее Байден признался, что Соединённые Штаты были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который наблюдается сейчас.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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