Байден назвал причины бегства американских военных из Афганистана

Президент США Джо Байден объяснил, почему принял решение о выводе американских войск с территории Афганистана.

"Американские военные не будут и не должны гибнуть на войне, в которой не воют сами афганцы", — сказал политик в телеобращении.

По словам главы Белого дома, за несколько десятков лет политической карьеры он понял, что "никогда нет хорошего времени для вывода войск". Также американский лидер подчеркнул, что "неправильно просить американских военных вступать в конфликт там, где сами афганцы не могут защищать себя".

"Политическое руководство (Афганистана. — Прим. Лайфа) сдалось и бежало, армия провалилась", — поведал Байден.

Ранее президент Штатов признался, что Вашингтон был готов к быстрому коллапсу в Афганистане, который наблюдается сейчас.