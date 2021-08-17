Байден назвал причины бегства американских военных из Афганистана
Лидер США заявил, что руководство этой страны сдалось и сбежало, а армия провалилась.
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Президент США Джо Байден объяснил, почему принял решение о выводе американских войск с территории Афганистана.
"Американские военные не будут и не должны гибнуть на войне, в которой не воют сами афганцы", — сказал политик в телеобращении.
По словам главы Белого дома, за несколько десятков лет политической карьеры он понял, что "никогда нет хорошего времени для вывода войск". Также американский лидер подчеркнул, что "неправильно просить американских военных вступать в конфликт там, где сами афганцы не могут защищать себя".
"Политическое руководство (Афганистана. — Прим. Лайфа) сдалось и бежало, армия провалилась", — поведал Байден.
Ранее президент Штатов признался, что Вашингтон был готов к быстрому коллапсу в Афганистане, который наблюдается сейчас.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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