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Европарламент испугался, что РФ и КНР заполнят политический вакуум в Афганистане

В ЕП заявили, что Евросоюзу нужна новая стратегия для региона с учётом высказанных опасений.

16 августа, 23:35

Европарламент выразил опасения в том, что Россия и Китай заполнят образовавшийся в Афганистане политический вакуум. Об этом говорится в заявлении глав комитетов ЕП по международным делам и развитию.

"ЕС должен разработать новую стратегию для Афганистана и региона, принимая во внимание, что Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум", — говорится в тексте заявления.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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