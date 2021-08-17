Профессор назвал месяц начала четвёртой волны коронавируса в России

Начало новой волны коронавируса в России стоит ожидать приблизительно в ноябре. Об этом рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков в беседе с Ura.ru.

"Я знаю, что в Европе вроде бы четвёртая волна начинается, по крайней мере намечается. К нам, возможно, придёт месяца через три. Будет это "йота" или нет, трудно сказать. Может оказаться, что какой-то другой штамм перебьёт "йоту", — отметил Чумаков.

Профессор добавил, что сроки распространения йота-штамма в России зависят от того, когда он будет завезён в страну. Кроме того, нужно учитывать, что этот штамм может и не прижиться в России, также распространения "йоты" можно вообще избежать, если вакцинировать большое количество граждан.

У коронавирусов есть способность к быстрой мутации и появлению новых вариантов, добавил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского, профессор, доктор биологических наук Александр Бутенко.