Профессор назвал месяц начала четвёртой волны коронавируса в России
Пётр Чумаков отметил, что пока трудно сказать, какой штамм может вызвать новый рост заболеваемости.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Начало новой волны коронавируса в России стоит ожидать приблизительно в ноябре. Об этом рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков в беседе с Ura.ru.
"Я знаю, что в Европе вроде бы четвёртая волна начинается, по крайней мере намечается. К нам, возможно, придёт месяца через три. Будет это "йота" или нет, трудно сказать. Может оказаться, что какой-то другой штамм перебьёт "йоту", — отметил Чумаков.
Профессор добавил, что сроки распространения йота-штамма в России зависят от того, когда он будет завезён в страну. Кроме того, нужно учитывать, что этот штамм может и не прижиться в России, также распространения "йоты" можно вообще избежать, если вакцинировать большое количество граждан.
У коронавирусов есть способность к быстрой мутации и появлению новых вариантов, добавил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского, профессор, доктор биологических наук Александр Бутенко.
"Чем больше это изучается, чем больше молекулярных генетических исследований проводится, чем больше этот процесс продолжается в человеческой популяции, тем больше будет постоянное количество этих генетических вариантов", — подчеркнул эксперт.
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