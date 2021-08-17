Захарова возмутилась заявлением главы Пентагона о выпавших из самолёта афганцах
Дипломат отметила, что представители США не могут ответить на вопрос о произошедшем на их собственном судне, хотя всё знают про "русских хакеров или "Новичка".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что находится в шоке после слов главы Пентагона Ллойда Остина о невозможности подтверждения информации о выпадении афганцев из самолёта во время эвакуации американских военных из аэропорта Кабула. Об этом дипломат рассказала в эфире телеканала "Россия 24".
"У меня резонный вопрос: как так получается, что США знают в деталях всё про неких русских хакеров, про какого-то "Новичка", а на вопрос, что случилось на крыле или на шасси собственного самолёта, который оснащён всеми формами слежения, они ответить не могут?" — добавила Захарова.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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