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Захарова возмутилась заявлением главы Пентагона о выпавших из самолёта афганцах

Дипломат отметила, что представители США не могут ответить на вопрос о произошедшем на их собственном судне, хотя всё знают про "русских хакеров или "Новичка".

16 августа, 22:54
<p>Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что находится в шоке после слов главы Пентагона Ллойда Остина о невозможности подтверждения информации о выпадении афганцев из самолёта во время эвакуации американских военных из аэропорта Кабула. Об этом дипломат рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

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"У меня резонный вопрос: как так получается, что США знают в деталях всё про неких русских хакеров, про какого-то "Новичка", а на вопрос, что случилось на крыле или на шасси собственного самолёта, который оснащён всеми формами слежения, они ответить не могут?" добавила Захарова.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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