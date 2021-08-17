Захарова возмутилась заявлением главы Пентагона о выпавших из самолёта афганцах

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что находится в шоке после слов главы Пентагона Ллойда Остина о невозможности подтверждения информации о выпадении афганцев из самолёта во время эвакуации американских военных из аэропорта Кабула. Об этом дипломат рассказала в эфире телеканала "Россия 24" .

"У меня резонный вопрос: как так получается, что США знают в деталях всё про неких русских хакеров, про какого-то "Новичка", а на вопрос, что случилось на крыле или на шасси собственного самолёта, который оснащён всеми формами слежения, они ответить не могут?" — добавила Захарова.