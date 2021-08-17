Появилось шокирующее фото из самолёта США, эвакуировавшего людей из Афганистана
На нём можно увидеть сотни людей, которые впритык друг к другу разместились в салоне воздушного судна.
В Сети появилась шокирующая фотография, сделанная якобы в салоне американского транспортного самолёта, который эвакуировал людей из Афганистана. Снимок опубликовал редактор глобального бизнеса в Defense One, вице-президент ассоциации прессы Пентагона Маркус Вайсгербер в "Твиттере". Как сообщается, кадр был сделан поздним вечером воскресенья, 15 августа.
Фото © Twitter / MarcusReports
На фото виден полностью забитый людьми салон транспортного американского самолёта, выполнявшего рейс RCH 871. Отметим, что изначально не планировалось брать столь большое количество людей на борт воздушного судна, однако поток граждан, собравшихся в аэропорту Кабула, остановить не получилось, и они прорвались внутрь. В итоге эвакуировать из Афганистана удалось около 640 беженцев.
Ранее появилась информация, что военные Соединённых Штатов приняли решение возобновить вылеты из аэропорта Кабула, чтобы эвакуировать людей.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
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