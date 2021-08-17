Появилось шокирующее фото из самолёта США, эвакуировавшего людей из Афганистана

В Сети появилась шокирующая фотография, сделанная якобы в салоне американского транспортного самолёта, который эвакуировал людей из Афганистана. Снимок опубликовал редактор глобального бизнеса в Defense One, вице-президент ассоциации прессы Пентагона Маркус Вайсгербер в " Твиттере ". Как сообщается, кадр был сделан поздним вечером воскресенья, 15 августа.

На фото виден полностью забитый людьми салон транспортного американского самолёта, выполнявшего рейс RCH 871. Отметим, что изначально не планировалось брать столь большое количество людей на борт воздушного судна, однако поток граждан, собравшихся в аэропорту Кабула, остановить не получилось, и они прорвались внутрь. В итоге эвакуировать из Афганистана удалось около 640 беженцев.