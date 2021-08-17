Госдеп допустил возможность взаимодействия с "Талибаном" в Афганистане

Вашингтон готов взаимодействовать с новыми властями Афганистана, если движение "Талибан"* будет соблюдать базовые права граждан страны. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Это будет зависеть от действий этого правительства, это будет зависеть от действий "Талибана", — сказал Прайс.

Глава пресс-службы Госдепа добавил, что взаимодействие возможно при условии, если новое Правительство Афганистана не будет укрывать террористов, обеспечит соблюдение базовых прав своего народа, в том числе женщин и девочек.