Госдеп допустил возможность взаимодействия с "Талибаном" в Афганистане
По словам представителя американского дипведомства, для этого необходимо выполнение ряда условий.
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Вашингтон готов взаимодействовать с новыми властями Афганистана, если движение "Талибан"* будет соблюдать базовые права граждан страны. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.
"Это будет зависеть от действий этого правительства, это будет зависеть от действий "Талибана", — сказал Прайс.
Глава пресс-службы Госдепа добавил, что взаимодействие возможно при условии, если новое Правительство Афганистана не будет укрывать террористов, обеспечит соблюдение базовых прав своего народа, в том числе женщин и девочек.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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