Спутники не обнаружили нефтяное пятно в Чёрном море около Новороссийска
В Институте космических исследований РАН объясняют это естественными процессами: тяжёлые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а лёгкие испаряются.
Фото © ТАСС / АР
Нефтяное пятно в районе Новороссийска исчезло, на спутниковых снимках его больше не видно. Об этом информирует Институт космических исследований РАН.
"На изображении от 12 августа следов пятна на поверхности не наблюдается, можно объяснить естественными процессами: тяжёлые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а лёгкие испаряются", — говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники института вместе с коллегами из Института океанологии помогают государственным службам в исследовании причин разлива и прогнозировании его последствий. Также в Институте космических исследований РАН пояснили, что видимые на поверхности воды пятна не являются следами смытых в море горными реками веществ, как предполагалось ранее. Эксперты отметили, что "выносы рек не дают подобных эффектов на радиолокационных изображениях в силу обычно малого содержания в них поверхностно-активных веществ".
Напомним, в начале августа появилась информация о том, что под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи, ссылаясь на снимки со спутника, заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных. Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что снимки со спутника не являются доказательством большого объёма разлива. Владелец греческого танкера отрицает причастность к разливу нефти под Новороссийском.
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