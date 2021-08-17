Спутники не обнаружили нефтяное пятно в Чёрном море около Новороссийска

Нефтяное пятно в районе Новороссийска исчезло, на спутниковых снимках его больше не видно. Об этом информирует Институт космических исследований РАН.

"На изображении от 12 августа следов пятна на поверхности не наблюдается, можно объяснить естественными процессами: тяжёлые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а лёгкие испаряются", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники института вместе с коллегами из Института океанологии помогают государственным службам в исследовании причин разлива и прогнозировании его последствий. Также в Институте космических исследований РАН пояснили, что видимые на поверхности воды пятна не являются следами смытых в море горными реками веществ, как предполагалось ранее. Эксперты отметили, что "выносы рек не дают подобных эффектов на радиолокационных изображениях в силу обычно малого содержания в них поверхностно-активных веществ".