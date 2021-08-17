НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Спутники не обнаружили нефтяное пятно в Чёрном море около Новороссийска

В Институте космических исследований РАН объясняют это естественными процессами: тяжёлые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а лёгкие испаряются.

16 августа, 21:21

Фото © ТАСС / АР

Нефтяное пятно в районе Новороссийска исчезло, на спутниковых снимках его больше не видно. Об этом информирует Институт космических исследований РАН.

"На изображении от 12 августа следов пятна на поверхности не наблюдается, можно объяснить естественными процессами: тяжёлые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а лёгкие испаряются", — говорится в сообщении.

Разлив нефти под Новороссийском мог произойти из-за заводского брака оборудования

Разлив нефти под Новороссийском мог произойти из-за заводского брака оборудования

Уточняется, что сотрудники института вместе с коллегами из Института океанологии помогают государственным службам в исследовании причин разлива и прогнозировании его последствий. Также в Институте космических исследований РАН пояснили, что видимые на поверхности воды пятна не являются следами смытых в море горными реками веществ, как предполагалось ранее. Эксперты отметили, что "выносы рек не дают подобных эффектов на радиолокационных изображениях в силу обычно малого содержания в них поверхностно-активных веществ".

Пятно в Чёрном море под Новороссийском не является нефтяным, заявили в КТК

Пятно в Чёрном море под Новороссийском не является нефтяным, заявили в КТК

Напомним, в начале августа появилась информация о том, что под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи, ссылаясь на снимки со спутника, заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных. Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что снимки со спутника не являются доказательством большого объёма разлива. Владелец греческого танкера отрицает причастность к разливу нефти под Новороссийском.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Разлив нефти под Новороссийском мог произойти из-за заводского брака оборудования

13 августа, 11:23

Глава Кубани не обнаружил нефтяных пятен в ходе облёта акватории Чёрного моря

12 августа, 18:51

В МЧС не подтвердили информацию о взрыве в Екатеринбурге

сегодня в 18:41

Появилось шокирующее фото из самолёта США, эвакуировавшего людей из Афганистана

сегодня в 21:42

"Вот оно щщщщастье": Данила Козловский растрогал Сеть милым фото с дочкой

сегодня в 21:52

Новости партнеров

Layer 1