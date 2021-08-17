На Украине произошёл резкий скачок цен на продукты питания. Об этом пишет издание "Главред".

По данным Государственной службы статистики, за последний год сахар вырос в цене на 83,5%, подсолнечное масло — на 79%, яйца — на 33%, хлеб — на 16%, мясо — на 11%, а макароны — на 9,3%. Также увеличилась стоимость и коммунальных услуг. Так, за год газ подорожал на 164,5%, горячая вода и отопление — на 13,9%, электроэнергия — на 36,6%.

Как заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, к росту цен на товары ведут ключевые факторы, влияющие на ценообразование — себестоимость, энергоресурсы и транспортные затрат. Чиновник призвал украинцев не стоит ждать падения цен на подсолнечное масло, куриное мясо, яйца, сахар и крупы даже в случае хорошего урожая. Мясо и молочные продукты также не подешевеют, так как их стоимость зависит от цен на энергоносители, которые существенно растут и подстегивают затраты на транспортные перевозки, заключил Новак.