НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Чехия с 23 августа исключит РФ из списка стран с экстремальным риском по ковиду

Россия находилась в перечне государств, куда поездки разрешаются только в исключительных случаях, с 1 июля.

16 августа, 22:04

Чехия исключит Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом с 23 августа. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

"С предстоящего понедельника, 23 августа, из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом исключены Россия, Тунис, Индия и другие государства", — сказал глава чешского Минздрава в беседе с журналистами.

В РСТ оценили возобновление полётов в Южную Корею, Чехию и Доминикану

В РСТ оценили возобновление полётов в Южную Корею, Чехию и Доминикану

В список вносятся Бразилия, Перу, Парагвай, Колумбия, Мозамбик, Танзания и Непал. Прага внесла Россию в перечень стран с экстремальным риском заражения CoViD-19 1 июля. В страны, находящиеся в списке, поездки разрешаются только в исключительных случаях.

Напомним, ранее стало известно, что с 27 августа Россия снимает ограничения на полёты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Также на взаимной основе увеличится количество регулярных рейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Всех грязью облил": Россияне ответили чешскому туристу на высказывания про "желчную русню"

14 августа, 21:33

Байден: Россия и Китай рассчитывали, что США останутся в Афганистане

сегодня в 20:38

Ковид многоликий: Российские учёные составили атлас 11 штаммов коронавируса

сегодня в 21:40

Появилось шокирующее фото из самолёта США, эвакуировавшего людей из Афганистана

сегодня в 21:42

"Вот оно щщщщастье": Данила Козловский растрогал Сеть милым фото с дочкой

сегодня в 21:52

Новости партнеров

Layer 1