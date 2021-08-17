Чехия с 23 августа исключит РФ из списка стран с экстремальным риском по ковиду

Чехия исключит Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом с 23 августа. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

"С предстоящего понедельника, 23 августа, из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом исключены Россия, Тунис, Индия и другие государства", — сказал глава чешского Минздрава в беседе с журналистами.

В список вносятся Бразилия, Перу, Парагвай, Колумбия, Мозамбик, Танзания и Непал. Прага внесла Россию в перечень стран с экстремальным риском заражения CoViD-19 1 июля. В страны, находящиеся в списке, поездки разрешаются только в исключительных случаях.