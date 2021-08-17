Байден заявил, что США продолжат поддерживать афганский народ после вывода войск
Также глава Белого дома предостерёг боевиков "Талибана" от нападения на американцев.
Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / АР
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку афганскому народу после вывода из страны американских войск.
"Мы продолжим поддерживать афганский народ, будем лидировать посредством дипломатии, используя наше международное влияние и оказывая гуманитарную помощь", — сказал Байден в телеобращении.
Также Байден заявил, что США готовы к стремительному ответу на любые попытки радикального движения "Талибан"* атаковать американских граждан.
"Мы чётко донесли до движения "Талибан": если оно атакует наших служащих или помешает нашей операции, наш ответ будет стремительным и сильным", — подчеркнул Байден, отметив, что Вашингтон готов защищать американцев с "разрушительной мощью".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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