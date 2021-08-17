Байден заявил, что США продолжат поддерживать афганский народ после вывода войск

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку афганскому народу после вывода из страны американских войск.

"Мы продолжим поддерживать афганский народ, будем лидировать посредством дипломатии, используя наше международное влияние и оказывая гуманитарную помощь", — сказал Байден в телеобращении.

Также Байден заявил, что США готовы к стремительному ответу на любые попытки радикального движения "Талибан"* атаковать американских граждан.

"Мы чётко донесли до движения "Талибан": если оно атакует наших служащих или помешает нашей операции, наш ответ будет стремительным и сильным", — подчеркнул Байден, отметив, что Вашингтон готов защищать американцев с "разрушительной мощью".