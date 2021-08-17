Директор центра "Вектор" объяснил необходимость разработки вакцины "Эпиваккорона-Н"

Директор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, почему потребовалось модернизировать технологический процесс производства вакцины от коронавируса "Эпиваккорона". В интервью газете "Известия" он сообщил, что была сложность в синтезе третьего пептида.

"На выходе его получалось значительно меньше, чем первых двух при тех же самых условиях производства. Поэтому мы и были ограничены в количестве доз. Применяя все форматы масштабирования, мы вышли только на 1 млн доз в месяц. А когда попробовали соединить второй и третий пептиды, такой проблемы не возникло", — отметил специалист.

Максютов добавил, что в связи с изменениями в производственном цикле требуется полный цикл исследований — как доклинических, так и клинических.