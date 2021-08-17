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"Уже даже не смешно": На Украине усомнились в надёжности США после гибели людей в аэропорту Кабула

В парламенте Незалежной призвали забыть о гарантиях Вашингтона в рамках Будапештского меморандума.

16 августа, 23:49
<p>Фото © ТАСС / Pacific Press via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Pacific Press via ZUMA Wire

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский отреагировал на гибель людей в аэропорту Кабула, призвав забыть о гарантиях Соединённых Штатов в рамках Будапештского меморандума. Своё мнение нардеп выразил на странице в "Фейсбуке".

"Я думаю, теперь, когда мы посмотрели, как "основных союзников [США] вне НАТО" выбрасывают из самолётов в воздухе, даже самым блаженным уже можно прекратить зачем-то вспоминать про Будапештский меморандум. Ибо уже даже не смешно", — отметил парламентарий.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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