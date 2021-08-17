НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Гинцбург рассказал об эффективности комбинации вакцин "Спутник лайт" и Pfizer

Специалист отметил, что до сих пор непонятно, какая эффективность у зарубежного препарата против дельта-штамма. По некоторым данным, она составляет всего 40%.

17 августа, 00:39
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Zuma, ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Zuma, ТАСС / Пётр Ковалёв

Вакцина "Спутник лайт" нужна для повышения защиты против штамма "дельта" тем, кто привился двумя компонентами препарата Pfizer. Об этом заявил Александр Гинцбург — глава центра Гамалеи, где разработали российскую вакцину.

Напомним, ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил компании Pfizer использовать "Спутник лайт" в качестве третьего укола.

В РФПИ заявили о безопасности комбинации "Спутника лайт" с другими вакцинами

В РФПИ заявили о безопасности комбинации "Спутника лайт" с другими вакцинами

"Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer "Спутником лайт" вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться", — приводит слова Гинцбурга РИА "Новости".

Специалист добавил, что до сих пор непонятно, какая эффективность у Pfizer против дельта-штамма. По некоторым данным, она составляет всего 40%.

"Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины", — заключил глава центра Гамалеи.

Аргентинские учёные доказали безопасность комбинации "Спутника V" с китайской Sinopharm

Аргентинские учёные доказали безопасность комбинации "Спутника V" с китайской Sinopharm

Ранее Гинцбург оценил показатели эффективности "Спутника V" против дельта-штамма. Учёный напомнил, что российский препарат на 94% защищает пациентов от госпитализации.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Гинцбург оценил показатели эффективности "Спутника V" против дельта-штамма

11 августа, 14:20

Врач заявил, что коронавирусом можно переболеть до 10 раз за год

сегодня в 00:23

"Носит декларативный характер": "Газпром" впервые оценил заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2"

сегодня в 01:08

Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки более 50 лет назад

сегодня в 00:58

"Очень красивая и счастливая": Арзамасова показала фото из роддома и рассказала о малыше от Ильи Авербуха

сегодня в 00:52

Новости партнеров

Layer 1