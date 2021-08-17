Гинцбург рассказал об эффективности комбинации вакцин "Спутник лайт" и Pfizer

Вакцина "Спутник лайт" нужна для повышения защиты против штамма "дельта" тем, кто привился двумя компонентами препарата Pfizer. Об этом заявил Александр Гинцбург — глава центра Гамалеи, где разработали российскую вакцину.

Напомним, ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил компании Pfizer использовать "Спутник лайт" в качестве третьего укола.

"Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer "Спутником лайт" вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться", — приводит слова Гинцбурга РИА "Новости".

Специалист добавил, что до сих пор непонятно, какая эффективность у Pfizer против дельта-штамма. По некоторым данным, она составляет всего 40%.

"Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины", — заключил глава центра Гамалеи.