Кардиолог перечислила способы снизить давление без таблеток

Если значение давления повысилось незначительно, то можно привести его в норму самостоятельно с помощью простых манипуляций. О том как это сделать, рассказала агентству "Прайм" врач-кардиолог "СМ-Клиника" Екатерина Савченко.

Врач посоветовала, открыть окно и проветрить помещение, снять с себя тесную и неудобную одежду, лечь так, чтобы голова была немного приподнята.

"Однако следует помнить, что данные методы ни в коем случае не заменяют лекарственной терапии или посещения врача. Они лишь могут помочь облегчить симптомы гипертонии. И то, если речь идет о незначительном повышении давления, не сопровождающемся серьезными жалобами", - предупредила специалист.

К основным способам снижения давления без лекарств Савченко отнесла:

Отказ от курения

Снижение потребления соли до менее 5 г/сут

Регулярные физические нагрузки умеренного характера

Поддержание оптимальной массы тела

Сохранение окружности талии у мужчин менее 94 см, у женщин менее 80 см