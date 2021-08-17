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Кардиолог перечислила способы снизить давление без таблеток

Доктор отметила, что при первой степени артериальной гипертонии медикаментозная терапия необязательна.

17 августа, 03:50

Фото © Pixabay

Если значение давления повысилось незначительно, то можно привести его в норму самостоятельно с помощью простых манипуляций. О том как это сделать, рассказала агентству "Прайм" врач-кардиолог "СМ-Клиника" Екатерина Савченко.

Врач посоветовала, открыть окно и проветрить помещение, снять с себя тесную и неудобную одежду, лечь так, чтобы голова была немного приподнята.

"Однако следует помнить, что данные методы ни в коем случае не заменяют лекарственной терапии или посещения врача. Они лишь могут помочь облегчить симптомы гипертонии. И то, если речь идет о незначительном повышении давления, не сопровождающемся серьезными жалобами", - предупредила специалист.

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К основным способам снижения давления без лекарств Савченко отнесла:

  • Отказ от курения
  • Снижение потребления соли до менее 5 г/сут
  • Регулярные физические нагрузки умеренного характера
  • Поддержание оптимальной массы тела
  • Сохранение окружности талии у мужчин менее 94 см, у женщин менее 80 см
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Доктор отметила, что при первой степени артериальной гипертонии медикаментозная терапия необязательна. Определить причину повышения артериального давления сложно, это удаётся только у 5-10% пациентов. К такому развитию событий могут привести эндокринная патология, заболевания почек и патологии почечных сосудов, центральной нервной системы, а также коарктация аорты, подытожила кардиолог.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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