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Тысячи людей на ВПП: Опубликованы фото хаоса в аэропорту Кабула со спутника

Собравшиеся в воздушной гавани столицы Афганистана желали попасть на борт вылетающих самолётов, чтобы покинуть страну.

17 августа, 02:30

Фото © Instagram / maxartechnologies

Компания Maxar Technologies опубликовала фото международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, сделанные со спутника. Хаос, который творился в воздушной гавани, оказался виден даже с орбиты.

  • Фото © Instagram / maxartechnologies
    Фото © Instagram / maxartechnologies
  • Фото © Instagram / maxartechnologies
    Фото © Instagram / maxartechnologies
  • Фото © Instagram / maxartechnologies
    Фото © Instagram / maxartechnologies

Фото © Instagram / maxartechnologies

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На кадрах заметны толпы людей у здания аэропорта в столице Афганистана. Также видно огромное количество афганцев, перемещающихся по взлётно-посадочной полосе. Многие из них расположились у самолётов в надежде прорваться на борт воздушного судна, чтобы вылететь из страны.

Появилось шокирующее фото из самолёта США, эвакуировавшего людей из Афганистана

Появилось шокирующее фото из самолёта США, эвакуировавшего людей из Афганистана

Ранее сообщалось, что во время хаоса в международном аэропорту Кабула погибло не менее семи человек.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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