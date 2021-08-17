Компания Maxar Technologies опубликовала фото международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, сделанные со спутника. Хаос, который творился в воздушной гавани, оказался виден даже с орбиты.







На кадрах заметны толпы людей у здания аэропорта в столице Афганистана. Также видно огромное количество афганцев, перемещающихся по взлётно-посадочной полосе. Многие из них расположились у самолётов в надежде прорваться на борт воздушного судна, чтобы вылететь из страны.

Ранее сообщалось, что во время хаоса в международном аэропорту Кабула погибло не менее семи человек.