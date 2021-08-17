Тысячи людей на ВПП: Опубликованы фото хаоса в аэропорту Кабула со спутника
Собравшиеся в воздушной гавани столицы Афганистана желали попасть на борт вылетающих самолётов, чтобы покинуть страну.
Фото © Instagram / maxartechnologies
Компания Maxar Technologies опубликовала фото международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, сделанные со спутника. Хаос, который творился в воздушной гавани, оказался виден даже с орбиты.
На кадрах заметны толпы людей у здания аэропорта в столице Афганистана. Также видно огромное количество афганцев, перемещающихся по взлётно-посадочной полосе. Многие из них расположились у самолётов в надежде прорваться на борт воздушного судна, чтобы вылететь из страны.
Ранее сообщалось, что во время хаоса в международном аэропорту Кабула погибло не менее семи человек.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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