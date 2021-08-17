В Новосибирске директор колледжа сообщил о вызове в СК из-за поста об Александре Невском

Директор Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) Сергей Чернышов сообщил о вызове в региональное управление Следственного комитета (СК) из-за поста в "Фейсбуке".

"Завтра иду рассказывать следователю по особо важным делам, что я, собственно, имел в виду, описывая деяния Александра Невского", — написал Чернышов в соцсети 16 августа.

Директор колледжа в июне оценил инициативу переименовать площадь Свердлова в площадь Александра Невского. По словам Чернышова, "выбор между Свердловым и Невским — это выбор между террористом и коллаборационистом". Образы этих исторических личностей он назвал "плодом фантазий пропагандистов советской эпохи". А эпизод Ледового побоища, по мнению директора, попал в учебники истории прямиком с киноэкранов.