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В Новосибирске директор колледжа сообщил о вызове в СК из-за поста об Александре Невском

По его словам, идёт следствие по статье "Осквернение символов воинской славы России". Однако в самом следственном управлении заявили, что информации по этому делу нет.

17 августа, 01:55
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3480589558879987&set=pb.100007869315176.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Чернышов</a></p>

Фото © Facebook / Сергей Чернышов

Директор Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) Сергей Чернышов сообщил о вызове в региональное управление Следственного комитета (СК) из-за поста в "Фейсбуке".

"Завтра иду рассказывать следователю по особо важным делам, что я, собственно, имел в виду, описывая деяния Александра Невского", написал Чернышов в соцсети 16 августа.

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Директор колледжа в июне оценил инициативу переименовать площадь Свердлова в площадь Александра Невского. По словам Чернышова, "выбор между Свердловым и Невским — это выбор между террористом и коллаборационистом". Образы этих исторических личностей он назвал "плодом фантазий пропагандистов советской эпохи". А эпизод Ледового побоища, по мнению директора, попал в учебники истории прямиком с киноэкранов.

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В беседе с "Коммерсантом" Чернышов пояснил, что следствие проверяет его пост по статье "Осквернение символов воинской славы России". Тем временем в СУ СК по региону сообщили РБК, что по этому делу нет информации.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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