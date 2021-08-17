В Новосибирске директор колледжа сообщил о вызове в СК из-за поста об Александре Невском
По его словам, идёт следствие по статье "Осквернение символов воинской славы России". Однако в самом следственном управлении заявили, что информации по этому делу нет.
Фото © Facebook / Сергей Чернышов
Директор Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) Сергей Чернышов сообщил о вызове в региональное управление Следственного комитета (СК) из-за поста в "Фейсбуке".
"Завтра иду рассказывать следователю по особо важным делам, что я, собственно, имел в виду, описывая деяния Александра Невского", — написал Чернышов в соцсети 16 августа.
Директор колледжа в июне оценил инициативу переименовать площадь Свердлова в площадь Александра Невского. По словам Чернышова, "выбор между Свердловым и Невским — это выбор между террористом и коллаборационистом". Образы этих исторических личностей он назвал "плодом фантазий пропагандистов советской эпохи". А эпизод Ледового побоища, по мнению директора, попал в учебники истории прямиком с киноэкранов.
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В беседе с "Коммерсантом" Чернышов пояснил, что следствие проверяет его пост по статье "Осквернение символов воинской славы России". Тем временем в СУ СК по региону сообщили РБК, что по этому делу нет информации.
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