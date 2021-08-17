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Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тамбовом

Людей с различными травмами доставили в больницу. Движение на дороге не перекрывалось.

17 августа, 01:20

В результате ДТП с участием легковушки и микроавтобуса в Тамбовской области погиб один человек, ещё восемь пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. Как уточняется, авария произошла на 343-м километре автодороги Р-119.

Фото © ГУ МЧС РФ по Тамбовской области

Фото © ГУ МЧС РФ по Тамбовской области

"Установлено, что произошло боковое столкновение автомобилей с последующим опрокидыванием микроавтобуса... В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало девять человек, из них один погибший", — отметили в ведомстве.

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В МЧС добавили, что всех пострадавших с различными травмами доставили в больницу. Движение на дороге не перекрыто.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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