Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тамбовом
Людей с различными травмами доставили в больницу. Движение на дороге не перекрывалось.
В результате ДТП с участием легковушки и микроавтобуса в Тамбовской области погиб один человек, ещё восемь пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. Как уточняется, авария произошла на 343-м километре автодороги Р-119.
"Установлено, что произошло боковое столкновение автомобилей с последующим опрокидыванием микроавтобуса... В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало девять человек, из них один погибший", — отметили в ведомстве.
В МЧС добавили, что всех пострадавших с различными травмами доставили в больницу. Движение на дороге не перекрыто.
Комментариев: 0