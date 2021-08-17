"Носит декларативный характер": "Газпром" впервые оценил заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2"
В российской компании отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
"Газпром" в отчёте за второй квартал впервые обозначил свою позицию по заявлению США и Германии о "Северном потоке — 2".
"21 июля 2021 года было опубликовано совместное заявление США и ФРГ, в соответствии с которым стороны договорились, что в случае использования Россией поставок энергоресурсов в качестве оружия ФРГ предпримет ответные действия на национальном уровне и на уровне Европейского союза, включая введение санкций. Указанное заявление носит декларативный характер и по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом", — цитирует "Интерфакс" текст отчёта.
Напомним, 21 июля США и ФРГ опубликовали совместное заявление по итогам закрытых переговоров по "Северному потоку — 2". В документе говорилось, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. А Вашингтон не исключает введения новых санкций против России.
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Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.
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