"Газпром" в отчёте за второй квартал впервые обозначил свою позицию по заявлению США и Германии о "Северном потоке — 2".

"21 июля 2021 года было опубликовано совместное заявление США и ФРГ, в соответствии с которым стороны договорились, что в случае использования Россией поставок энергоресурсов в качестве оружия ФРГ предпримет ответные действия на национальном уровне и на уровне Европейского союза, включая введение санкций. Указанное заявление носит декларативный характер и по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом", — цитирует "Интерфакс" текст отчёта.

Напомним, 21 июля США и ФРГ опубликовали совместное заявление по итогам закрытых переговоров по "Северному потоку — 2". В документе говорилось, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. А Вашингтон не исключает введения новых санкций против России.