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"Носит декларативный характер": "Газпром" впервые оценил заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2"

В российской компании отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.

17 августа, 01:08
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/connecting-pipe-sections-above-water-800/?page=2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord Stream 2</a> / Aксель Шмидт</p>

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

"Газпром" в отчёте за второй квартал впервые обозначил свою позицию по заявлению США и Германии о "Северном потоке — 2".

"21 июля 2021 года было опубликовано совместное заявление США и ФРГ, в соответствии с которым стороны договорились, что в случае использования Россией поставок энергоресурсов в качестве оружия ФРГ предпримет ответные действия на национальном уровне и на уровне Европейского союза, включая введение санкций. Указанное заявление носит декларативный характер и по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом", — цитирует "Интерфакс" текст отчёта.

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Напомним, 21 июля США и ФРГ опубликовали совместное заявление по итогам закрытых переговоров по "Северному потоку — 2". В документе говорилось, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. А Вашингтон не исключает введения новых санкций против России.

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Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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