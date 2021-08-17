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Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки более 50 лет назад

В иске утверждается, что артист нанёс несовершеннолетней эмоциональные и психологические травмы, которые сопровождают её "по сей день".

17 августа, 00:58
<p>Фото © ТАСС / PA</p>

Фото © ТАСС / PA

Известного американского певца и музыканта, нобелевского лауреата по литературе Боба Дилана обвинили в употреблении наркотиков, а также в изнасиловании 12-летней девочки более полувека назад. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Иск против исполнителя был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк. В заявлении говорится, что Дилан, будучи 20-летним, подружился с девочкой в мае 1965 года и установил с ней "эмоциональную связь" с целью сексуального насилия. Также в тексте сказано, что артист нанёс несовершеннолетней эмоциональные и психологические травмы, которые сопровождают её "по сей день". Отмечается, что после случившегося ребёнок страдал от депрессии, тревоги и других последствий жестокого обращения. О доказательствах в иске ничего не говорится, однако адвокат потерпевшей стороны пообещал доказать обвинения в суде.

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При этом представитель Дилана заявил, что "утверждение 56-летней давности не соответствует действительности", и пообещал опровергнуть его.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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