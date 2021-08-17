Автодилеры предупредили о дефиците машин Lada в России

В России зафиксирован дефицит автомобилей Lada, а именно самой востребованной модели — Lada Granta, такая ситуация сохранится как минимум до сентября. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на опрос дилеров.

Как сообщается, нехватка "грант" наблюдается в целом по стране. АвтоВАЗ планирует решить эту проблему к сентябрю.

"Дефицит по всем моделям продлится до начала сентября. Ожидаем смещение спроса в сторону б/у автомобилей", — сообщили в компании "Автомир".

АвтоВАЗ в понедельник снова приступил к работе после корпоративного отпуска, однако выпускать автомобили Lada Granta не планируется ещё неделю из-за дефицита электронных комплектующих. При этом 20 августа произойдёт очередная остановка конвейера, на котором собираются Lada Largus, Xray, а также Renault Logan и Sandero. Всего за лето завод шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей из-за нехватки автоэлектроники.