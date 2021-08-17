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Автодилеры предупредили о дефиците машин Lada в России

АвтоВАЗ испытывает нехватку электронных комплектующих для автомобилей.

17 августа, 01:15
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В России зафиксирован дефицит автомобилей Lada, а именно самой востребованной модели — Lada Granta, такая ситуация сохранится как минимум до сентября. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на опрос дилеров.

Как сообщается, нехватка "грант" наблюдается в целом по стране. АвтоВАЗ планирует решить эту проблему к сентябрю.

"Дефицит по всем моделям продлится до начала сентября. Ожидаем смещение спроса в сторону б/у автомобилей", сообщили в компании "Автомир".

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АвтоВАЗ в понедельник снова приступил к работе после корпоративного отпуска, однако выпускать автомобили Lada Granta не планируется ещё неделю из-за дефицита электронных комплектующих. При этом 20 августа произойдёт очередная остановка конвейера, на котором собираются Lada Largus, Xray, а также Renault Logan и Sandero. Всего за лето завод шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей из-за нехватки автоэлектроники.

Ранее АвтоВАЗ отчитался о резком росте продаж. Самой продаваемой моделью уже традиционно является недорогая Lada Granta. За ней следуют модели Vesta и Largus.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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