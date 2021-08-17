Названы 12 городов, которые получат приоритет по программе социальной газификации

В проект "Чистый воздух", рассчитанный до 2024 года, входят Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. "Газпром" и Минэнерго должны предоставить доклад о выполненной работе до 1 октября 2021 года.

Напомним, в июле на прямой линии президент потребовал от правительства в форме договора по газификации учесть механизм регулирования стоимости этих услуг. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, а на выполнение этого поручения отведён срок до 1 декабря 2021 года. Ранее, ещё в своём Послании Федеральному собранию, Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. И 11 июня президент подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан.