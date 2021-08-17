Отделавшимся штрафом за коррупцию запретят работать госслужащими

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и соответствующим ведомствам разработать предложения о запрете занимать государственные должности людям, получившим судебный штраф за коррупцию, но не избежавшим уголовного преследования. Об этом сказано в указе главы государства "О национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы", который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Генпрокуратуре с МВД, ФСБ и СК России поручается разработать предложения по установлению запрета "на поступление на федеральную государственную службу... граждан, освобождённых от уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности с назначением судебного штрафа", — говорится в документе.

Ведомства должны представить свои предложения до 30 января 2023 года.