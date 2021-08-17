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На атомной электростанции Хамаока в Японии произошло возгорание

Пострадавших нет, уровень радиации в норме, однако работа энергоблока остановлена.

17 августа, 02:04
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D0%BA%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Hamaoka_NPP_201005.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

На атомной электростанции (АЭС) "Хамаока" в Японии произошло возгорание. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Инцидент случился в 05:15 по местному времени (23:15 мск 16 июля). По данным компании — оператора станции Chubu electric power, в турбинном зале пятого реактора АЭС возникло задымление. Сведений о пострадавших не поступало. Уровень радиации на станции и вне её в норме. Тем не менее работа энергоблока остановлена. Устанавливаются причины происшествия.

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Ранее учёные прокомментировали слив в океан воды с АЭС "Фукусима", где в 2011 году произошла мощная радиационная авария.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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