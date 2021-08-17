На атомной электростанции Хамаока в Японии произошло возгорание

Инцидент случился в 05:15 по местному времени (23:15 мск 16 июля). По данным компании — оператора станции Chubu electric power, в турбинном зале пятого реактора АЭС возникло задымление. Сведений о пострадавших не поступало. Уровень радиации на станции и вне её в норме. Тем не менее работа энергоблока остановлена. Устанавливаются причины происшествия.