"Японцы не глупее нас": Учёные прокомментировали слив в океан воды с "Фукусимы"

Токио уверяет, что в основном эта вода уже очищена от радиоактивных веществ, но в ней остаётся вещество под названием тритий — его просто технически не удаётся удалить.

Многие страны взволнованы недавним решением японского правительства: в Токио объявили, что воду из резервуаров на территории аварийной атомной станции "Фукусима-1" сольют в океан. Китай и Южная Корея выразили по этому поводу крайнее недовольство и осуждение, в США, напротив, намерение Японии одобрили, Европейский союз ответил нейтрально — там заявили, что ожидают от Токио соблюдения всех международных правил и норм безопасности. Российская сторона высказала серьёзную озабоченность тем, что Япония не посоветовалась с соседними странами.

— Ожидаем более детальных разъяснений по всем аспектам, связанным с планируемым сбросом радиоактивной воды в океан. Исходим из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс, — говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Что сейчас с водой на "Фукусиме"

Фото © ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN

Речь идёт о воде, которую используют для охлаждения расплавленного ядерного топлива. Как сообщает японская телерадиокомпания NHK, она накапливается на территории АЭС "Фукусима-1" в тысяче с лишним резервуаров общей ёмкостью 1,37 миллиона тонн. Отмечается, что они уже заполнены более чем на 90% и примерно к осени следующего года места в них уже не останется: дождевая вода и грунтовые воды продолжают поступать со скоростью 140 тонн в сутки.

В Правительстве Японии подчеркнули, что без удаления всей этой воды вывод АЭС из эксплуатации невозможен. Специалисты говорят, что для подготовки к сливу понадобится примерно два ближайших года. По их словам, процесс будет постепенным. Радиоактивную воду планируют разбавить чистой, чтобы добиться максимально безопасной концентрации.

По информации NHK, заражённая вода поступает на специальное очистное сооружение, там радиоактивные элементы удаляются из неё при помощи адсорбента. В то же время в Японии признают, что одно вещество полностью убрать никакими известными способами пока не удаётся — это тритий.

Что такое тритий и насколько он опасен

Фото © ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN

Тритий — это радиоактивный изотоп водорода. Его ещё называют сверхтяжёлым водородом: в его ядре один протон и два нейтрона. Известно, что он постоянно образуется в верхних слоях атмосферы под действием космических лучей.

По данным Комиссии по ядерному регулированию США, в очень небольших количествах такой природный тритий содержится в том числе в подземных водах. На атомных электростанциях этот изотоп в основном получается из бора, который используют для контроля цепной реакции. При взаимодействии с кислородом тритий, как и обычный водород, образует воду, только вода эта радиоактивна. При этом специалисты подчёркивают, что отделить тритиевую воду от обычной действительно не представляется возможным. В то же время, как отмечает комиссия, атомные электростанции регулярно сбрасывают в окружающую среду воду с тритием, и это вполне безопасно.

Как следует из пояснения ведомства, излучение трития по воздуху не распространяется и через кожу не проникает. С другой стороны, сам тритий через кожу попасть в организм человека может. Кроме того, заражение происходит при вдыхании воздуха с парами радиоактивной воды или приёме пищи, в которую такая вода попала. В теле человека этот изотоп равномерно распределяется в мягких тканях. Половина трития выводится из организма примерно за десять дней, около 10% может остаться в теле. По подсчётам комиссии, в результате масштабного разлива тритиевой воды с атомной станции возможно облучение на уровне до 0,1 мбэр в год, и это ничтожно мало по сравнению с тем, что человек ежегодно получает из природных источников.

Что говорят учёные

Константин Рогинский Заведующий лабораторией техники подводных исследований и испытаний Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН

— Я особых проблем не вижу. Там больше вопрос, как мне кажется, политический. Во-первых, вода очищена. А пресной воды и без того немало попадает в океан. У нас много объектов затоплено в Карском море, и вода эта растекается по всему океану уже много лет. Американцы также топят свои реакторы в море. А тут попадает очищенная вода. Все эти крики о катастрофе — не более, чем самопиар, это моё личное мнение. Ради интереса можно просто посчитать объём воды в Мировом океане или в Тихом океане в частности и понять, какая там миллиардная доля процента попадает. У нас со всех прибрежных городов канализация уходит в море. Рыбаки же не бьют тревогу. А, наверное, можно было бы бить. И ловят эту рыбу, и мы её едим.

Александр Виноградов Главный инженер Лаборатории нейтронной физики имени И.М. Франка Объединённого института ядерных исследований

— Эта вода прошла глубокую степень очистки, она долго выдерживалась в соответствующих ёмкостях, и слив производится исключительно под тотальным контролем соответствующих служб. Были произведены инструментальные измерения, которые подтверждают, что удельная концентрация радиоактивных веществ, в том числе трития и других, не превышает допустимых значений. Так что не надо беспокоиться, японцы не глупее нас, они прекрасно контролируют радиационную обстановку, научены горьким опытом, всё это под контролем МАГАТЭ проходит, и они не делают непродуманных или неконтролируемых шагов. Ситуация полностью под контролем. Я был четыре раза в Японии в служебных командировках, в том числе на атомных объектах, там значительно больше порядка, чем… ну, не будем сравнивать.

Другие варианты удаления радиоактивной воды

В Японии в течение последних двух с половиной лет обсуждали возможные методы утилизации воды с "Фукусимы" и в итоге рассмотрели пять предложений.

разбавить и слить в океан;

испарить в атмосферу путём нагревания;

выделить из этой воды водород путём электролиза и выбросить его в атмосферу;

закачать в глубокое подземелье;

смешать с цементом и закопать получившуюся плиту в землю.

Кроме того, изучали вопрос использования некой технологии отделения трития от обычной воды, но пришли к выводу, что пока её невозможно применить на практике. Хотя в лаборатории нейтронной физики ОИЯИ рассказали, что в России подобные технологии с успехом применяют: специальные ядерные фильтры позволяют задерживать тяжёлые молекулы и очищать таким образом любую жидкость.

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