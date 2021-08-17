Байден поручил выделить до 500 млн долларов для помощи беженцам из Афганистана

Президент США Джо Байден поручил выделить до 500 миллионов долларов на помощь беженцам из Афганистана. Об этом говорится в уведомлении, направленном американским лидером госсекретарю страны Энтони Блинкену.

Как указано в документе, текст которого обнародовала пресс-служба Белого дома, речь идёт о расходах по линии государственного фонда оказания экстренной помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Подчёркивается, что средства пойдут на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане.

Ранее американский лидер заявил, что Штаты вывезли из Афганистана около двух тысяч беженцев. При этом представители Пентагона рассказали, что три военные базы на территории США (в штатах Вирджиния, Техас и Висконсин) готовятся принять до 22 тысяч эвакуируемых афганских граждан.