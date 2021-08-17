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Байден поручил выделить до 500 млн долларов для помощи беженцам из Афганистана

Ранее американский лидер заявил, что Штаты вывезли из Афганистана около двух тысяч человек.

17 августа, 02:25
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Президент США Джо Байден поручил выделить до 500 миллионов долларов на помощь беженцам из Афганистана. Об этом говорится в уведомлении, направленном американским лидером госсекретарю страны Энтони Блинкену.

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Как указано в документе, текст которого обнародовала пресс-служба Белого дома, речь идёт о расходах по линии государственного фонда оказания экстренной помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Подчёркивается, что средства пойдут на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане.

Ранее американский лидер заявил, что Штаты вывезли из Афганистана около двух тысяч беженцев. При этом представители Пентагона рассказали, что три военные базы на территории США (в штатах Вирджиния, Техас и Висконсин) готовятся принять до 22 тысяч эвакуируемых афганских граждан.

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Напомним, в своём выступлении по ситуации в Афганистане Байден признался, что Соединённые Штаты были готовы к быстрому коллапсу, который наблюдается сейчас. Также он заявил, что считает достигнутыми цели США по борьбе с терроризмом в Афганистане.

Как сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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