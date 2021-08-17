Самолёт Южно-Сахалинск — Москва экстренно вернули в аэропорт вылета
Один из пассажиров почувствовал себя плохо, и лайнеру пришлось прервать полёт.
Фото © ТАСС / Максим Фёдоров
Самолёт, вылетевший из Южно-Сахалинска в Москву, экстренно вернули в аэропорт вылета из-за пассажира, почувствовавшего себя плохо. Об этом сообщили в справочной службе аэропорта.
"Самолёт Южно-Сахалинск — Москва вынужден был вернуться в аэропорт, так как на борту самолёта пассажиру стало плохо", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
В 12:40 (04:40 мск) борт совершил посадку. По данным Flightradar, лайнер принадлежит авиакомпании "Россия".
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