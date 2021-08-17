НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Самолёт Южно-Сахалинск — Москва экстренно вернули в аэропорт вылета

Один из пассажиров почувствовал себя плохо, и лайнеру пришлось прервать полёт.

17 августа, 02:53

Фото © ТАСС / Максим Фёдоров

Самолёт, вылетевший из Южно-Сахалинска в Москву, экстренно вернули в аэропорт вылета из-за пассажира, почувствовавшего себя плохо. Об этом сообщили в справочной службе аэропорта.

"Самолёт Южно-Сахалинск — Москва вынужден был вернуться в аэропорт, так как на борту самолёта пассажиру стало плохо", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Тысячи людей на ВПП: Опубликованы фото хаоса в аэропорту Кабула со спутника

Тысячи людей на ВПП: Опубликованы фото хаоса в аэропорту Кабула со спутника

В 12:40 (04:40 мск) борт совершил посадку. По данным Flightradar, лайнер принадлежит авиакомпании "Россия".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Найден чёрный ящик рухнувшего на Камчатке вертолёта Ми-8

вчера в 03:35

На атомной электростанции Хамаока в Японии произошло возгорание

сегодня в 02:04

"Триллион потрачен в никуда": В МИД назвали закономерным итогом политики США приход талибов к власти в Афганистане

сегодня в 03:57

Кардиолог перечислила способы снизить давление без таблеток

сегодня в 03:50

Прокуратура Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолётах

сегодня в 03:20

Новости партнеров

Layer 1