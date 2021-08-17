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Прокуратура Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолётах

Ведомство отметило, что даже официальные источники не застрахованы от ошибок.

17 августа, 03:20

Фото © ТАСС / Zuma

Генпрокуратура Узбекистана удалила из своего официального телеграм-канала сообщение о столкновении афганского штурмовика Embraer 314 с узбекским истребителем МиГ-29, а также новость о нарушении воздушного пространства республики афганскими самолётами и вертолётами. Ведомство отметило, что тема Афганистана в последние дни находится в центре мирового сообщества.

"Следует признать, что в таких условиях даже официальные источники не застрахованы от ошибок при публикации информации с непроверенными доказательствами. Заявление, опубликованное в Telegram-канале Генеральной прокуратуры, также было сделано без окончательного разъяснения и без ссылки на официальные проверенные данные компетентных ведомств", — говорится в новой публикации в телеграм-канале.

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В ведомстве добавили, что ответственные за публикацию сообщений извинились за неточные сведения.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей и военных.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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