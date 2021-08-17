Россиянам перечислили самые опасные симптомы постковидного синдрома
Иммунолог Николай Крючков отметил, что после заболевания коронавирусом симптомы, как правило, должны уходить в течение месяца.
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Наиболее опасными симптомами постковидного синдрома являются резкие головные боли, головокружения, локальные неврологические симптомы, такие как онемение рук и ног, а также сильно выраженные боли в животе и ногах. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Крючков заявил, что депрессивное состояние также является опасным симптомом постковидного синдрома.
"Там нарушение качества жизни, невозможность работать, а также суицидальные мысли. Это вполне опасно", — отметил медик.
Иммунолог уточнил, что после заболевания коронавирусом симптомы, как правило, должны уходить в течение месяца. При затяжном лечении они могут сохраняться до двух месяцев. Признаки, которые проявляются ещё дольше, врач назвал "постковидным хвостом", который требует отдельного подхода в лечении.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о проблемах, вызываемых постковидным синдромом. Порядка трети переболевших коронавирусом спустя три-четыре месяца после выздоровления не могут полноценно ухаживать за собой и выполнять повседневные действия.
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