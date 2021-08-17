В МИД РФ рассказали о результатах высокомерного отношения НАТО к ОДКБ
Альянс отказался от сотрудничества, а теперь обращается к странам ОДКБ с "беспардонными" просьбами, отметил замглавы дипведомства.
Фото © ТАСС / Zuma
Россия ранее предлагала НАТО наладить диалог с ОДКБ по Афганистану и алгоритм взаимодействия на случай эвакуации в кризисных ситуациях, но альянс не проявил интереса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, результат этого высокомерия — "беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал".
"Более чем очевидная и объективная вещь: НАТО - внутри, ОДКБ - на внешнем периметре, интересы общие. Но разве для НАТО существуют равноправные партнеры? — цитирует Грушко РИА "Новости".
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Дипломат добавил, что почти четыре тысячи сотрудников антинаркотических служб Афганистана, Пакистана и стран Центральной Азии прошли подготовку на российской учебной базе. Были и другие успешные проекты, реализованные в рамках Совета Россия — НАТО, отметил замглавы ведомства.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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