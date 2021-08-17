В МИД РФ рассказали о результатах высокомерного отношения НАТО к ОДКБ

Россия ранее предлагала НАТО наладить диалог с ОДКБ по Афганистану и алгоритм взаимодействия на случай эвакуации в кризисных ситуациях, но альянс не проявил интереса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, результат этого высокомерия — "беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал".