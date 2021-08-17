Ситуация в Афганистане является закономерным итогом вывода войск США и НАТО. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Закономерный итог. Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания? ... Триллион потрачен в никуда", — приводит слова Грушко РИА "Новости".

Дипломат отметил, что в НАТО 20 лет говорили о крепости "трансатлантической спайки и учёте мнения каждого члена альянса: вместе пришли - вместе уйдем", а теперь США сказали "довольно" и "всё это трансатлантическое единство предстало во всей своей красе".