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"Триллион потрачен в никуда": В МИД назвали закономерным итогом политики США приход талибов к власти в Афганистане

Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, что "трансатлантическое единство предстало во всей своей красе".

17 августа, 03:57
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Ситуация в Афганистане является закономерным итогом вывода войск США и НАТО. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Закономерный итог. Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания? ... Триллион потрачен в никуда",приводит слова Грушко РИА "Новости".

Дипломат отметил, что в НАТО 20 лет говорили о крепости "трансатлантической спайки и учёте мнения каждого члена альянса: вместе пришли - вместе уйдем", а теперь США сказали "довольно" и "всё это трансатлантическое единство предстало во всей своей красе".

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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