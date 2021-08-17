Водитель скорой помощи из Забайкалья Дмитрий Калашников спас девушку от насильника, используя приёмы вольной борьбы. Подробности случившегося он рассказал в беседе с kp.ru.

В ночь на 15 августа Калашников приехал на вызов и припарковался у подъезда пятиэтажки. В ожидании коллег он внезапно услышал истошные женские крики и зов на помощь. Он выскочил из кареты скорой помощи, побежал на крик и заметил в кустах женщину, отбивающуюся от насильника. Калашников скрутил преступника и дождался коллег, которые вызвали полицию. В юности водитель скорой серьёзно занимался вольной борьбой и даже получил звание кандидата в мастера спорта, а ещё год отслужил в МВД на должности старшего группы задержания.

"Шансов убежать преступнику я не дал... Хочется, чтобы врачи знали, что они в безопасности, своих в беде точно не бросим. Да никого не бросим!" — добавил водитель.

Насильник, от которого Калашников спас девушку, оказался уголовником. В ту ночь он подошёл к ней, когда та вышла в магазин, и пытался заговорить. Но через мгновение ударил, повалил на землю и попытался изнасиловать. В пресс-службе СУ СК России по Забайкалью сообщили, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на изнасилование".