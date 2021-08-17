Янукович: Проект "Украина как анти-Россия" привёл к катастрофе

Причиной политического кризиса в Незалежной и последовавшего за ним переворота 2014 года стала реализация проекта "Украина как анти-Россия", считает бывший президент страны Виктор Янукович. Об этом он заявил в обращении к соотечественникам в преддверии 30-летия независимости Украины.

Янукович напомнил, что тогда власти обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта "свобода" посягала на устои государственности, не преследовали националистов, не препятствовали "праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими героями".

"Мы на многое закрывали глаза… Не думаю, что это была ошибочная политика. Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределён реализацией проекта "Украина как анти-Россия", и если мы примем этот постулат как данность, то всё встанет на свои места", — цитирует экс-президента Незалежной ТАСС.