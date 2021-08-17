Талибы разрешили афганским женщинам работать телеведущими
В прошлом участники движения запрещали представителям прекрасного пола использовать макияж и открывать лицо в общественных местах.
Фото © TOLOnews
Представители движения "Талибан"* разрешили женщинам быть ведущими программ на телевидении. Об этом сообщил руководитель отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал.
"Сегодня мы возобновили нашу трансляцию с ведущими-женщинами. Наша ведущая в прямом эфире в нашей студии берёт интервью у члена медиакоманды "Талибана", — рассказал он.
Также отмечается, что талибы приходили в телекомпанию. Они конфисковали оружие у сотрудников службы охраны и пообещали обеспечить безопасность комплекса.
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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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