Талибы разрешили афганским женщинам работать телеведущими

Представители движения "Талибан"* разрешили женщинам быть ведущими программ на телевидении. Об этом сообщил руководитель отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал.

"Сегодня мы возобновили нашу трансляцию с ведущими-женщинами. Наша ведущая в прямом эфире в нашей студии берёт интервью у члена медиакоманды "Талибана", — рассказал он.

Также отмечается, что талибы приходили в телекомпанию. Они конфисковали оружие у сотрудников службы охраны и пообещали обеспечить безопасность комплекса.