С приходом к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан"* попытается вернуть тот регламент и правила поведения в обществе, которые когда-то вызвали ожесточённое сопротивление. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" выразил политолог Юрий Светов.

"Последствия будут достаточно печальные... Неминуемо появятся все правила поведения, регламентация мелочей жизни, которые "Талибан" уже однажды осуществил в стране и которые вызвали достаточно ожесточённое сопротивление", — напомнил Светов.

По словам эксперта, не стоит однозначно верить в заявления радикалов о гарантии безопасности сотрудников дипломатических консульств и соблюдения прав женщин, поскольку пока не известно, кто именно будет у власти. При этом Светов отметил, что сейчас население поделилось на две группы — на тех, кто рад приходу талибов и освобождению от иностранных интервентов, и тех, кто боится за свою жизнь.

"Эта часть людей бежит и старается убежать. Часть пойдёт в Америку, как было во Вьетнаме. А часть рванёт в соседние страны. Кто-то — в Пакистан, кто-то — в Индию. Но главным объектом являются бывшие советские республики. И Таджикистан, и Узбекистан уже в тревоге", — подчеркнул политолог.