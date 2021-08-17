Володин заявил о крахе внешней политики США после выхода из Афганистана
Фото © Володин В.В.
По мнению спикера Госдумы, от международной экспансии американских властей практически ни одна страна в итоге не выиграла.
20-летнее пребывание военных сил США в Афганистане закончилось трагедией и гуманитарной катастрофой, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Количество нарколабораторий увеличилось в сотни раз, население обнищало, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов", — написал он в своём телеграм-канале.
Политик подчеркнул, что происходящее в Афганистане не может не беспокоить Москву, так как эта страна граничит с нашими стратегическими партнёрами и находится недалеко от границ самой России. Володин отметил, что Госдепартамент США, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламент до сих пор не выступили в поддержку Афганистана, не предложили помощь и не заявили о нарушении прав человека.
По его словам, от международной экспансии США практически ни одна страна в итоге не выиграла. И то, что произошло в Афганистане, стало ещё одним свидетельством краха американской внешней политики.
"При этом бюджеты США и ряда европейских стран увеличиваются на продвижение демократии в других государствах. Понятным языком — на свержение существующих властей и поддержку лояльных им политиков, создание напряжения и конфликтов", — отметил Володин.
Он считает, что полученные государством средства должны быть направлены на помощь народам Афганистана и соседним странам, которые пострадали от последствий деятельности США.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.