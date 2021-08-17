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Опубликовано 17 августа 2021, 10:06

Володин заявил о крахе внешней политики США после выхода из Афганистана

Фото © Володин В.В.

Фото © Володин В.В.

По мнению спикера Госдумы, от международной экспансии американских властей практически ни одна страна в итоге не выиграла.

20-летнее пребывание военных сил США в Афганистане закончилось трагедией и гуманитарной катастрофой, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Количество нарколабораторий увеличилось в сотни раз, население обнищало, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов", — написал он в своём телеграм-канале.

Политик подчеркнул, что происходящее в Афганистане не может не беспокоить Москву, так как эта страна граничит с нашими стратегическими партнёрами и находится недалеко от границ самой России. Володин отметил, что Госдепартамент США, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламент до сих пор не выступили в поддержку Афганистана, не предложили помощь и не заявили о нарушении прав человека.

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По его словам, от международной экспансии США практически ни одна страна в итоге не выиграла. И то, что произошло в Афганистане, стало ещё одним свидетельством краха американской внешней политики.

"При этом бюджеты США и ряда европейских стран увеличиваются на продвижение демократии в других государствах. Понятным языком — на свержение существующих властей и поддержку лояльных им политиков, создание напряжения и конфликтов", — отметил Володин.

Он считает, что полученные государством средства должны быть направлены на помощь народам Афганистана и соседним странам, которые пострадали от последствий деятельности США.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Дарья Дьячкова
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