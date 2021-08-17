Володин заявил о крахе внешней политики США после выхода из Афганистана

По мнению спикера Госдумы, от международной экспансии американских властей практически ни одна страна в итоге не выиграла.

20-летнее пребывание военных сил США в Афганистане закончилось трагедией и гуманитарной катастрофой, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Количество нарколабораторий увеличилось в сотни раз, население обнищало, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов", — написал он в своём телеграм-канале.

Политик подчеркнул, что происходящее в Афганистане не может не беспокоить Москву, так как эта страна граничит с нашими стратегическими партнёрами и находится недалеко от границ самой России. Володин отметил, что Госдепартамент США, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламент до сих пор не выступили в поддержку Афганистана, не предложили помощь и не заявили о нарушении прав человека.

По его словам, от международной экспансии США практически ни одна страна в итоге не выиграла. И то, что произошло в Афганистане, стало ещё одним свидетельством краха американской внешней политики.

"При этом бюджеты США и ряда европейских стран увеличиваются на продвижение демократии в других государствах. Понятным языком — на свержение существующих властей и поддержку лояльных им политиков, создание напряжения и конфликтов", — отметил Володин.

Он считает, что полученные государством средства должны быть направлены на помощь народам Афганистана и соседним странам, которые пострадали от последствий деятельности США.