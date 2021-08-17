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"Стыдись, Америка!": Поляки возмутились "позорным" бегством США из Афганистана и предрекли драму для Европы

Польские читатели отметили, что "так заканчивается насаждение ценностей и демократии при помощи танков и бомбардировщиков".

17 августа, 04:40

Фото © ТАСС / EPA

Польский портал Wirtualna Polska опубликовал статью журналиста Михала Гозиора об обострении ситуации в Афганистане после вывода войск США. Публикация вызвала бурный отклик у читателей.

В статье автор отмечает, что сложно поверить в поступающие из Афганистана кадры и "масштаб унижения американцев". Вместе с тем Гозиор прогнозирует, что последствия этого скоро можно будет лицезреть на польской границе.

"С тех пор как "Талибан"* начал наступление, своих домов лишились 400 000 афганцев. Драма афганцев станет драмой Европы. Наш континент рано или поздно накроет очередная волна беженцев, что может стать самым серьёзным испытанием с 2015 года, когда разразился предыдущий [миграционный] кризис", приводит выдержку из статьи издание "Иносми".

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В комментариях читатели выразили негодование из-за действий США.

"Позор США и НАТО! Погибли тысячи молодых людей, а сейчас они бегут, как крысы с тонущего корабля", выразил мнение пользователь berlin.

"В случае какого-либо конфликта Польша может рассчитывать только на себя, история любит повторяться", написал Wniosek.

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"Под видом беженцев": Небензя заявил о риске проникновения боевиков из Афганистана в Центральную Азию

"Торговцы оружием заработали, а пострадали, как обычно, невинные мирные жители. Стыдись, Америка. Нам нужны отнюдь не такие союзники", заявил Boby.

"Так заканчивается насаждение ценностей и демократии при помощи танков и бомбардировщиков... Жаль солдат, погибших за время этой бессмысленной оккупации, и денег, но политики за свои ошибки не ответят", добавил Grzegorz.

Появилось шокирующее фото из самолёта США, эвакуировавшего людей из Афганистана

Появилось шокирующее фото из самолёта США, эвакуировавшего людей из Афганистана

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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