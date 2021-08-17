"Стыдись, Америка!": Поляки возмутились "позорным" бегством США из Афганистана и предрекли драму для Европы
Польские читатели отметили, что "так заканчивается насаждение ценностей и демократии при помощи танков и бомбардировщиков".
Фото © ТАСС / EPA
Польский портал Wirtualna Polska опубликовал статью журналиста Михала Гозиора об обострении ситуации в Афганистане после вывода войск США. Публикация вызвала бурный отклик у читателей.
В статье автор отмечает, что сложно поверить в поступающие из Афганистана кадры и "масштаб унижения американцев". Вместе с тем Гозиор прогнозирует, что последствия этого скоро можно будет лицезреть на польской границе.
"С тех пор как "Талибан"* начал наступление, своих домов лишились 400 000 афганцев. Драма афганцев станет драмой Европы. Наш континент рано или поздно накроет очередная волна беженцев, что может стать самым серьёзным испытанием с 2015 года, когда разразился предыдущий [миграционный] кризис", — приводит выдержку из статьи издание "Иносми".
"Триллион потрачен в никуда": В МИД назвали закономерным итогом политики США приход талибов к власти в Афганистане
В комментариях читатели выразили негодование из-за действий США.
"Позор США и НАТО! Погибли тысячи молодых людей, а сейчас они бегут, как крысы с тонущего корабля", — выразил мнение пользователь berlin.
"В случае какого-либо конфликта Польша может рассчитывать только на себя, история любит повторяться", — написал Wniosek.
"Под видом беженцев": Небензя заявил о риске проникновения боевиков из Афганистана в Центральную Азию
"Торговцы оружием заработали, а пострадали, как обычно, невинные мирные жители. Стыдись, Америка. Нам нужны отнюдь не такие союзники", — заявил Boby.
"Так заканчивается насаждение ценностей и демократии при помощи танков и бомбардировщиков... Жаль солдат, погибших за время этой бессмысленной оккупации, и денег, но политики за свои ошибки не ответят", — добавил Grzegorz.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0