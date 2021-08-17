Польский портал Wirtualna Polska опубликовал статью журналиста Михала Гозиора об обострении ситуации в Афганистане после вывода войск США. Публикация вызвала бурный отклик у читателей.

В статье автор отмечает, что сложно поверить в поступающие из Афганистана кадры и "масштаб унижения американцев". Вместе с тем Гозиор прогнозирует, что последствия этого скоро можно будет лицезреть на польской границе.

"С тех пор как "Талибан"* начал наступление, своих домов лишились 400 000 афганцев. Драма афганцев станет драмой Европы. Наш континент рано или поздно накроет очередная волна беженцев, что может стать самым серьёзным испытанием с 2015 года, когда разразился предыдущий [миграционный] кризис", — приводит выдержку из статьи издание "Иносми".

В комментариях читатели выразили негодование из-за действий США.

"Позор США и НАТО! Погибли тысячи молодых людей, а сейчас они бегут, как крысы с тонущего корабля", — выразил мнение пользователь berlin.

"В случае какого-либо конфликта Польша может рассчитывать только на себя, история любит повторяться", — написал Wniosek.

"Торговцы оружием заработали, а пострадали, как обычно, невинные мирные жители. Стыдись, Америка. Нам нужны отнюдь не такие союзники", — заявил Boby.

"Так заканчивается насаждение ценностей и демократии при помощи танков и бомбардировщиков... Жаль солдат, погибших за время этой бессмысленной оккупации, и денег, но политики за свои ошибки не ответят", — добавил Grzegorz.