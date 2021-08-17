Захарова ответила на заявление Байдена о достигнутых США целях в Афганистане
Она напомнила о резолюции Совета безопасности ООН, в которой говорилось, для чего в действительности НАТО направило своих военных в страну.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон достиг своих целей в Афганистане. Публикация появилась в её телеграм-канале.
По словам дипломата, ещё в далёком 2001 году НАТО возглавило созданные им Международные силы содействия безопасности, которые действовали на территории Афганистана с целью обеспечения безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах, о чём говорилось в резолюции Совета безопасности ООН. Позже миссия была расширена за пределы столицы, а военный контингент взял на себя ответственность за обеспечение безопасности во всём Афганистане.
"Целью увеличения контингента в Афганистане было сдержать активность боевиков движения "Талибан"*, дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной. Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет", — добавила Захарова.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В Кабуле началась паника, тысячи жителей пытались покинуть город, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
* Деятельность отмеченных организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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