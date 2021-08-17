Захарова ответила на заявление Байдена о достигнутых США целях в Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон достиг своих целей в Афганистане. Публикация появилась в её телеграм-канале.

По словам дипломата, ещё в далёком 2001 году НАТО возглавило созданные им Международные силы содействия безопасности, которые действовали на территории Афганистана с целью обеспечения безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах, о чём говорилось в резолюции Совета безопасности ООН. Позже миссия была расширена за пределы столицы, а военный контингент взял на себя ответственность за обеспечение безопасности во всём Афганистане.