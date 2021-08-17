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Дорого и опасно: Автоэксперт усомнился в целесообразности использования дронов в ГИБДД

Собирать материалы, которые послужат основанием для выписки штрафов, можно и обычной камерой, отметил он.

17 августа, 05:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Внедрение дронов в работу Госавтоинспекции очень затратно и потенциально опасно. Такое мнение выразил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, комментируя информацию о том, что беспилотники стали использовать для выявления нарушений на дорогах.

"Плюсов я здесь не вижу. Минусы: дорогостоящее оборудование, которое используется непонятно зачем, и возможные последствия из-за происшествий. В Москве их использовать вообще нельзя, так как установлен запрет полётов над городом. Неизвестно, получили ли сотрудники ГИБДД документы на осуществление полётов над городами", — рассказал он в интервью радио "Комсомольская правда".

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По его словам, беспилотники не являются автоматическим средством фото- и видеофиксации. Они используются лишь для сбора материала, который впоследствии служит основанием для возбуждения административного производства. Уже после этого инспектор вызывает нарушителя к себе. Сделать всё это можно и с помощью обычной фотокамеры, считает Шапарин.

"Лучше бы сотрудников ГИБДД, которые хотят полетать на дроне, мы увидели на дорогах, где они с жезлом будут доказывать, что можно собирать штрафы не только с помощью технических средств", — добавил эксперт.

Напомним, беспилотники на вооружение взяли сотрудники ГИБДД и Росгвардии 17 регионов страны, включая Москву, Татарстан и Ингушетию. Как отмечалось, дроны применяются на аварийных участках дорог, где не установлены автоматические комплексы фото- и видеофиксации.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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